Германия

Форвард поведал о результативном поединке против Шальке.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд прокомментировал поединок 26-го тура Бундеслиги против Шальке, в котором ему удалось забить первый гол.

"Конечно, я сейчас не нахожусь в оптимальной форме. Я не играл в игры семь недель, так что, конечно, мне еще предстоит набирать обороты".

"Но я знаю, что много работал в этот период, и я не удивлен тем, что мне удалось отличиться голом в важном поединке", — цитирует Холанда Goal.

Напомним, в первом после возобновления карантина Рурском дерби "шмели" забили "синим" четыре безответных гола. Вашему вниманию видеообзор встречи.