Форвард поведал о результативном поединке против Шальке.
Эрлинг Холанд, getty images
17 мая 2020, 07:36
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд прокомментировал поединок 26-го тура Бундеслиги против Шальке, в котором ему удалось забить первый гол.
"Конечно, я сейчас не нахожусь в оптимальной форме. Я не играл в игры семь недель, так что, конечно, мне еще предстоит набирать обороты".
"Но я знаю, что много работал в этот период, и я не удивлен тем, что мне удалось отличиться голом в важном поединке", — цитирует Холанда Goal.
Напомним, в первом после возобновления карантина Рурском дерби "шмели" забили "синим" четыре безответных гола. Вашему вниманию видеообзор встречи.