Команда Дідьє Дешама зіштовхнулась з аномальною спекою у Філадельфії, дивним суддівством та неадекватним суперником, але все одно крокує далі.
Парагвай — Франція, Getty Images
05 липня 2026, 02:09
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Парагвай — Франція 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
Парагвай: Хіль — Касерес, Веласкес, Г. Гомес (Маурісіо, 71), Альдерете (Канале, 58), Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмірон (Авалос, 72) — Енсісо (Кабальєро, 61).
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле (Шеркі, 84), Олісе, Баркола (Дуе, 61) — Мбаппе.
Попередження: Баркола, Коне, Олісе