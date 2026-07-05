Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Парагвай — Франція 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Парагвай: Хіль — Касерес, Веласкес, Г. Гомес (Маурісіо, 71), Альдерете (Канале, 58), Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Галарса, Альмірон (Авалос, 72) — Енсісо (Кабальєро, 61).

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Коне, Рабьо — Дембеле (Шеркі, 84), Олісе, Баркола (Дуе, 61) — Мбаппе.

Попередження: Баркола, Коне, Олісе