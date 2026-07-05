Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 03:00.

У понеділок збірна Англія має намір продовжити свій шлях на вершину, коли "три леви" зустрінуться з Мексикою на стадіоні Ацтека на висоті 2200 метрів над рівнем моря у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

МЕКСИКА — АНГЛІЯ

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИПНЯ, 03:00 ▪️ ЕСТАДІО АЦТЕКА, МЕХІКО, МЕКСИКА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (АВСТРАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

В англійських пабах вболівальників забезпечуватимуть водою до раннього понеділка, а фанати англійців у Північній Америці тепер повинні бути задоволені вимушеними перервами на гідрацію під час матчів після вражаючого камбеку проти збірної ДР Конго.

Гравці ДР Конго скористалися помилками оборони англійців і несподівано вивели "леопардів" вперед і віра в сенсацію жила до останніх 15 хвилин завдяки грі воротаря Ліонеля Мпасі-Нзау. Але хто ж ще, як не Гаррі Кейн, міг би оформити черговий дубль і вивести "трьох левів" до наступного раунду плейоф.

У підсумку Англія святкувала свою першу перемогу на чемпіонатах світу після того, як перша пропустила з того фатального дня в 1966 році, хоча невдовзі в центрі уваги ЗМІ був аналіз ще одного непереконливого виступу підопічних Томаса Тухеля.

Англія завдала першого удару по воротах ДР Конго лише на 30 хвилині — це найдовше очікування у матчах ЧС на сьогоднішній день — і перемога скоріше відноситься до категорії "завдання виконано", ніж до тієї, яка справді зміцнила б їх статус фаворитів на головний трофей турніру.

Тепер, коли Англія має зіткнутися з ще одним випробуванням у Північній Америці — вона повертається на високогірну Ацтеку вперше після сумнозвісної поразки від Аргентини в чвертьфіналі ЧС-1986.

Перемога над Німеччиною – це одне, а ось обіграти Мексику в Мехіко – зовсім інша справа для збірної Еквадору, яка стала черговою жертвою "ацтеків".

Хуліан Кіньйонес — гравець, який відкрив рахунок голам на ЧС-2026, символічно забив перший гол мексиканців у плейоф, а потім він віддав пас Раулю Хіменесу, який забезпечив команді Хав'єра Агірре впевнену перемогу та прохід у наступну стадію турніру.

Вигнавши демонів, які переслідували мексиканців протягом чотирьох десятиліть, заслужена перемога Мексики перервала восьмиматчеву серію поразок у плейоф чемпіонату світу — найдовшу подібну серію в історії — і вперше зі згаданого вище ЧС-1986 здобула перемогу у матчі після групової стадії турніру.

Статистика радує вболівальників збірної Мексики: чотири перемоги у чотирьох матчах, жодного пропущеного голу, шість перемог поспіль у всіх турнірах та безпрограшна серія з 12 матчів, починаючи з поразки у спарингу від Парагваю (1:2) наприкінці листопада минулого року.

Фактор домашнього стадіону Ацтека також ніяк не можна ігнорувати, оскільки Мексика жодного разу не програвала на цьому стадіоні на чемпіонатах світу, здобувши вісім перемог та дві нічиї в десяти іграх, а їх безпрограшна серія на цьому стадіоні складає 26 ігор, починаючи з поразки від збірної Гондурасу в 2013 році.

Однак у кожній з останніх чотирьох очних зустрічей між Мексикою та Англією перемогу святкували "три леви", хоча з 2010 року, ці два претенденти на вихід до чвертьфіналу більше не зустрічалися.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Мексики в основний час з коефіцієнтом 3.25, а ймовірний успіх Англії оцінюється в 2.37. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.20. На прохід мексиканців дається коефіцієнт 2.10, а англійців — 1.66.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МЕКСИКА: Ранхель — Гальярдо, Монтес, Васкес, Санчес — Ліра, Ромо, Мора — Кіньйонес, Альварадо, Хіменес.

АНГЛІЯ: Пікфорд — О'Райлі, Геї, Конса, Спенс — Андерсон, Райс — Гордон, Беллінгем, Сака — Кейн.

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