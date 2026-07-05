Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Франції став першим тренером, який здобув десять перемог у матчах на виліт на мундіалях.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії світового футболу, встановивши нове унікальне досягнення на чемпіонатах світу.

Перемога французької команди над Парагваєм (1:0) в 1/8 фіналу ЧС-2026 стала для 57-річного фахівця десятою у матчах плейоф мундіалів. Раніше жодному тренеру не вдавалося досягти двозначної кількості перемог у поєдинках на виліт.

Шлях до цього рекорду Дешам розпочав ще на чемпіонаті світу 2014 року, коли Франція здолала Нігерію. Згодом він привів Ле Бльо до перемоги на ЧС-2018, а також вивів команду до фіналу турніру 2022 року.

Окрім нового рекорду в плей-оф, Дешам залишається найуспішнішим тренером в історії чемпіонатів світу за загальною кількістю перемог — на його рахунку вже 18 виграних матчів.

Після завершення ЧС-2026 французький спеціаліст залишить посаду головного тренера збірної Франції, яку очолює з 2012 року.

У чвертьфіналі нинішнього мундіалю Франція зустрінеться зі збірною Марокко. Матч відбудеться 9 липня, початок — о 23:00 за київським часом.