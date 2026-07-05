Форвард Франції прокоментував перемогу над Парагваєм.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
05 липня 2026, 08:08
Національна збірна Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Парагвай.
Парагвай — Франція 0:1 Відео гола та огляд матчу ЧС-2026
Після завершення гри нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.
"Ми знали, який матч на нас чекає. Але я думаю, що сьогодні ми зіграли дуже добре. Ми показали, що в нас не просто команда, яка вміє грати лише в атакуючий футбол.
Якщо нам доведеться забруднити руки в лайні, ми це зробимо, вибачте мене за ці слова. Вони думали, що ми прийдемо і гратимемо в смокінгах, що ми просто вийдемо на поле і зробимо кілька гарних рухів, кілька стіночок. Але ми також знаємо, як грати в брудний футбол, і ми це продемонстрували сьогодні. Ми перемогли, і навіть у плані боротьби ми були кращими за них.
Але це їхній футбол, їхній стиль гри. Немає правильного чи неправильного способу грати у футбол. Є лише один спосіб — це перемагати. Вони намагались змусити нас грати грубо, але це ми натомість змусили їх грати грубо.
Тепер ми переходимо до наступного етапу. Зараз нам потрібно відновитись та зосередитись на Марокко", — заявив французький виконавець.
Наступний матч Франція проведе проти Марокко в Бостоні 9 липня, о 23:00.