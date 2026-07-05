Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу над Парагваєм.

Національна збірна Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Парагвай.

Парагвай — Франція 0:1 Відео гола та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, який матч на нас чекає. Але я думаю, що сьогодні ми зіграли дуже добре. Ми показали, що в нас не просто команда, яка вміє грати лише в атакуючий футбол.

Якщо нам доведеться забруднити руки в лайні, ми це зробимо, вибачте мене за ці слова. Вони думали, що ми прийдемо і гратимемо в смокінгах, що ми просто вийдемо на поле і зробимо кілька гарних рухів, кілька стіночок. Але ми також знаємо, як грати в брудний футбол, і ми це продемонстрували сьогодні. Ми перемогли, і навіть у плані боротьби ми були кращими за них.

Але це їхній футбол, їхній стиль гри. Немає правильного чи неправильного способу грати у футбол. Є лише один спосіб — це перемагати. Вони намагались змусити нас грати грубо, але це ми натомість змусили їх грати грубо.

Тепер ми переходимо до наступного етапу. Зараз нам потрібно відновитись та зосередитись на Марокко", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Франція проведе проти Марокко в Бостоні 9 липня, о 23:00.