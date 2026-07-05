Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку плейоф чемпіонату світу-2026, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 23:00.

Через двадцять вісім років після їхньої єдиної попередньої зустрічі на чемпіонаті світу, збірні Бразилії та Норвегії зустрінуться у неділю, у боротьбі за місце у чвертьфіналі ЧС-2026.

БРАЗИЛІЯ — НОРВЕГІЯ

НЕДІЛЯ, 5 ЛИПНЯ, 23:00 ▪️ МІТЛАЙФ СТЕДІУМ, НЬЮ-ДЖЕРСІ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСМАІЛ ЕЛЬФАТ (США) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Напередодні матчу 1/8 фіналу в Нью-Джерсі збірна Бразилії пам'ятатиме про свою безвиграшну серію проти суперника, якого вона не обігрувала у чотирьох попередніх зустрічах.

Найгучніша зустріч відбулася на стадіоні Велодром трохи більше 28 років тому, коли американські гранди втратили перевагу в один гол і програли наприкінці матчу, хоча цей результат слід розглядати із застереженням, бо Бразилія забезпечила собі перше місце у групі ще до третього туру.

Перенесемося у наш час: п'ятиразові чемпіони світу, як і раніше, не змогли обіграти Норвегію, з якою вони зіграли внічию 1:1 у товариському матчі в 2006 році.

Цей контекст підвищує важливість майбутнього матчу для Карло Анчелотті, якому, можливо, залишалося б лише 45 хвилин до того, як він зіткнувся б з пильною увагою ЗМІ, якби його команда не пройшла Японію у Х'юстоні.

"Сині самураї" вийшли вперед на 30 хвилині, але після перерви італійський фахівець фактично відкинув обережність, перейшовши на схему 4-2-4 після виходу Ендріка. Зрештою, це рішення пішло їм на користь: Каземіро забив головою, а Габріель Мартінеллі розбив серця японців, вирвавши перемогу на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Чемпіонат світу приносив "селесао" лише біль та розчарування з моменту їх тріумфу у 2002 році: два виходи до чвертьфіналу передували їхньому виступу на домашньому мундіалі у 2014 році, який закінчився четвертим місцем. Потім було ще два чвертьфінали.

Наразі Анчелотті виводить свою команду в черговий раунд 1/8 фіналу, де бразильці прагнуть уникнути раннього вильоту з мундіалю з тих пір, як вони програли Аргентині на такій же стадії турніру в 1990 році.

Коли багато років тому Норвегія сенсаційно обіграла Бразилію у Марселі, лише дев'ять гравців із нинішнього норвезького складу народилися. Можливо, лише 35-річний Ер'ян Нюланн пам'ятає матч, що завершився з рахунком 2:1.

"Вікінги", як і раніше, залишаються грізною командою і цей факт має зміцнити впевненість норвежців перед зустріччю з "селесао", чия гра в Північній Америці поки що далека від ідеалу.

Підопічні Столе Сольбаккена виграли всі матчі, за винятком зустрічі з Францією у заключному матчі групового етапу, коли резервний склад зазнав нищівної поразки з рахунком 1:4 від фаворитів турніру.

На першій стадії плейоф ЧС-2026 норвежці протистояли Кот-д'Івуару. "Вікінги" забили першими, коли на 39 хвилині голом відзначився Антоніо Нуса, але на 74 хвилині івуарійці зрівняли цифри на табло зусиллями Амада Діалло. Проте за чотири хвилини до кінця основного часу перемогу Норвегії забезпечив її головний бомбардир та лідер Ерлінг Голанд.

У протистоянні з одним із головних претендентів на трофей, незважаючи на якість гри, Бразилія, заслужено є фаворитом, але норвежці мають шанс зробити ще одну сенсацію на цьому чемпіонаті світу.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Бразилії в основний час з коефіцієнтом 1.85, а ймовірний успіх Норвегії оцінюється в 4.25. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.75. На прохід бразильців дається коефіцієнт 1.42, а норвежців — 2.85.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БРАЗИЛІЯ: Аліссон — Даніло, Маркіньйос, Габріел, Сантос — Гімараес, Каземіро, Даніло Сантос — Раян, Вінісіус Жуніор, Кунья.

НОРВЕГІЯ: Нюланн — Педерсен, Аєр, Геггем, Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот, Нуса, Голанд.

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📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1*

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