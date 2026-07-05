Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Після перемоги над Канадою з рахунком 3:0 команда Валіда Реграгі знову увійшла до вісімки найкращих збірних планети.

Збірна Марокко продовжує переписувати історію африканського футболу. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 марокканці впевнено обіграли Канаду з рахунком 3:0 та пробилися до чвертьфіналу турніру.

Цей успіх став для Марокко другим в історії виходом до чвертьфіналу мундіалю. Раніше команда досягала цієї стадії на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, де стала головною сенсацією турніру.

Таким чином, Марокко стало єдиною африканською збірною, яка двічі доходила до чвертьфіналу чемпіонатів світу. До цього серед представників Африки лише по одному разу до цієї стадії добиралися:

- Камерун — 1990 рік

- Сенегал — 2002 рік

- Гана — 2010 рік

- Марокко — 2022 та 2026 роки

У чвертьфіналі ЧС-2026 марокканська збірна зіграє проти Франції.