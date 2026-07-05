Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 4 липня 2026 року.

Національні збірні Канади та Марокко зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.

Команда Джессі Марша запропонувала суперникам традиційний пресинг від початку матчу, із чим колективу Мохамеда Уахбі насправді було важко впоратись до перерви.

Але в другому таймі "Атласні леви" забили за рахунок удало розіграного стандарту, після чого добили суперника на контратаках уже наприкінці матчу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Канада — Марокко:

Канада — Марокко 0:3

Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Бомбіто, Ларея (П. Девід, 79) — Б’юкенен (Нельсон, 88), Сігур (Осоріо, 88), Еуштакіу, Ахмед (Шаффельбург, 79) — Дж. Давід, Олувасеї (Ларін, 63).

Буну — Хакімі, Діоп (Саадан, 87), Халхал, Мазрауї — Буадді (Амрабат, 63), Ель-Айнауї — Діас, Унахі (Ель-Мурабет, 87), Ель-Ханнус (Тальбі, 63) — Сайбарі (Рахімі, 22).Попередження: Ларея, Дж. Девід, Де Фужероль, Ларін— Халхал, Хакімі, Унахі, Ель-Ханнус