Півзахисник Челсі зізнався, що болісно сприйняв рішення тренерського штабу не включати його до заявки на чемпіонат світу-2026.
Коул Палмер, Getty Images
05 липня 2026, 07:53
Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував своє непотрапляння до складу збірної Англії на чемпіонат світу-2026. Англієць заявив, що поважає рішення тренерського штабу, однак переконаний, що міг би принести команді користь.
"Кожен гравець хоче бути на чемпіонаті світу. Але це рішення, яке я не можу змінити, і воно було важким, з будь-якої причини.
Я знаю, що міг би запропонувати команді щось інше, чого немає у тих, кого вибрав тренер. Коли тобі кажуть, що ти, по суті, недостатньо сильний, хочеться довести протилежне", – сказав Палмер.
У минулому сезоні Коул Палмер провів за Челсі 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 асисти.