Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Челсі зізнався, що болісно сприйняв рішення тренерського штабу не включати його до заявки на чемпіонат світу-2026.

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував своє непотрапляння до складу збірної Англії на чемпіонат світу-2026. Англієць заявив, що поважає рішення тренерського штабу, однак переконаний, що міг би принести команді користь.

"Кожен гравець хоче бути на чемпіонаті світу. Але це рішення, яке я не можу змінити, і воно було важким, з будь-якої причини.

Я знаю, що міг би запропонувати команді щось інше, чого немає у тих, кого вибрав тренер. Коли тобі кажуть, що ти, по суті, недостатньо сильний, хочеться довести протилежне", – сказав Палмер.

У минулому сезоні Коул Палмер провів за Челсі 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 асисти.