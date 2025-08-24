Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

У матчі стартового туру німецької Бундесліги Кельн у гостях здобув мінімальну перемогу над Майнцем із рахунком 1:0.

До останньої хвилини матчу рахунок на табло фіксував 0:0, незважаючи на те, що з 60 хвилини господарі поля грали в меншості після вилучення Пауля Небеля, який отримав пряму червону картку.

Тим не менш, на останній хвилині основного часу матчу гості реалізували чисельну перевагу, коли результативним ударом відзначився Маріус Бюльтер.

Майнц — Кельн 0:1

Гол: Бюльтер, 90

Майнц: Центнер — да Кошта, Ганче Ольсен (Белль, 65), Кор (Зіб, 90) — Касі (Белль, 65), Сано, Амірі (Мелоні, 65), Мвене — Небель, Сон — Голлербах (Вайпер, 15).

Кельн: Швебе — Шмід, Гюберс, Краусс (Аче, 67) — Себулонсен (Вальдшмідт, 74), Йоуганнессон (Кайнц, 80), Мартель, Лунн (Озкачар, 67) — Тільманн (Ель-Мала, 67), Камінські — Бюльтер.

Попередження: Лунн, Шмід.

Вилучення: Небель, 60.