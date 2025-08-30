Німеччина

Нідерландець може покинути команду під час міжнародної паузи.

Леверкузенський Баєр незабаром може залишитися без головного тренера Еріка тен Гага. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже розглядає варіант зі звільненням 55-річного нідерландця під час міжнародної паузи, якщо команда втратить очки у матчі Бундесліги проти Вердера.

Також наголошується, що керівництво Баєра вважає, що з оновленим складом команда може і повинна не відставати від лідерів турнірної таблиці.

Нагадаємо, у першому турі Баєр поступився Гоффенгайму (1:2) — це був перший офіційний матч тен Гага на посаді наставника леверкузенської команди.

Матч Вердер — Баєр відбудеться сьогодні, 30 серпня, о 16.30 за Києвом.