Нідерландець може покинути команду під час міжнародної паузи.
Ерік тен Гаг, Getty Images
30 серпня 2025, 12:24
Леверкузенський Баєр незабаром може залишитися без головного тренера Еріка тен Гага. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, керівництво клубу вже розглядає варіант зі звільненням 55-річного нідерландця під час міжнародної паузи, якщо команда втратить очки у матчі Бундесліги проти Вердера.
Також наголошується, що керівництво Баєра вважає, що з оновленим складом команда може і повинна не відставати від лідерів турнірної таблиці.
Нагадаємо, у першому турі Баєр поступився Гоффенгайму (1:2) — це був перший офіційний матч тен Гага на посаді наставника леверкузенської команди.
Матч Вердер — Баєр відбудеться сьогодні, 30 серпня, о 16.30 за Києвом.