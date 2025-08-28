Німеччина

Черговий трансфер "фармацевтів" на підході.

Леверкузенський Баєр знаходиться за крок від підписання вінгера французького Монако Елісса Бен-Сегіра. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, клуби практично повністю узгодили трансфер 20-річного француза, залишилося лише владнати дрібні деталі. Зазначається, що сума переходу складе близько 30 млн. євро. З самим футболістом вже є домовленість про п'ятирічний контракт.

Чинна трудова угода гравця з "монегасками" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Минулого сезону Елісс Бен-Сегір відіграв за Монако 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.