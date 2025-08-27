Німеччина

23-річний аргентинець Есекіель Фернандес вже проходить медогляд перед переходом у Бундеслігу.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що 23-річний півзахисник Есекіель Фернандес невдовзі може стати гравцем Баєра. Сума трансферу складе 30 млн євро без урахування бонусів. Крім того, Аль-Кадсія отримає 15% від майбутнього продажу аргентинця.

Перша частина медогляду запланована в Саудівській Аравії.

Фернандес приєднався до Аль-Кадсії у серпні 2024 року, перейшовши з Бока Хуніорс за 18,7 млн євро.