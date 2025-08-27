Німеччина

Свен Ботман — ціль для "фармацевтів".

Баєр Леверкузен розглядає Свена Ботмана як потенційне підсилення захисної лінії у випадку відходу П’єро Інкап’є. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, німецький клуб зробив запит щодо можливості трансферу центрального захисника Ньюкасла, однак угода виглядає малоймовірною.

Англійська сторона не має наміру продавати одного зі своїх ключових оборонців.

Раніше повідомлялося, що П'єро Інкап'є є предметною ціллю для лондонського Арсеналу.