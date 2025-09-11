Німеччина

Мюнхенці хочуть зберегти захисника, на якого претендують Реал та Інтер.

Мюнхенська Баварія розпочала активні переговори щодо продовження угоди з центральним оборонцем Дайо Упамекано.

Чинний контракт француза діє до літа 2026 року, однак німецький клуб прагне заздалегідь уникнути ризику його відходу в статусі вільного агента.

Інтерес до 26-річного захисника проявляють одразу кілька європейських грандів. Реал планує підписати Упамекано безплатно після завершення контракту, а останнім часом у боротьбу за гравця включився і міланський Інтер.

Француз виступає за Баварію з 2021 року, перейшовши з Лейпцига. Його трансферна вартість зараз оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро.