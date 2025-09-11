Мюнхенці хочуть зберегти захисника, на якого претендують Реал та Інтер.
Дайо Упамекано, getty images
11 вересня 2025, 18:24
Мюнхенська Баварія розпочала активні переговори щодо продовження угоди з центральним оборонцем Дайо Упамекано.
Чинний контракт француза діє до літа 2026 року, однак німецький клуб прагне заздалегідь уникнути ризику його відходу в статусі вільного агента.
Інтерес до 26-річного захисника проявляють одразу кілька європейських грандів. Реал планує підписати Упамекано безплатно після завершення контракту, а останнім часом у боротьбу за гравця включився і міланський Інтер.
Француз виступає за Баварію з 2021 року, перейшовши з Лейпцига. Його трансферна вартість зараз оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро.