У 15 років Ямаль був за крок від Мюнхена, але залишився в Барселоні.

Ламін Ямал, якого сьогодні називають одним із найталановитіших футболістів світу, у 2022 році міг опинитися в Мюнхені. Як повідомляє Sportbild, Баварія розглядала можливість підписати юного вихованця Барселони ще до його гучного дебюту.

Німецький клуб був готовий запропонувати 5 мільйонів євро за тодішнього 15-річного вундеркінда, але планувалося дочекатися 2023 року, коли футболіст отримає право підписати професійний контракт. Тодішній спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич навіть зустрічався з представниками каталонців у Мадриді, щоб обговорити потенційний трансфер Ямаля разом із Гаві.

Однак угода зірвалася після того, як інтереси Ямаля почав представляти відомий агент Жорже Мендеш. Саме він переконав гравця залишитися в Іспанії.

У результаті, поки мюнхенці вагалися, Ямаль дебютував за першу команду Барселони. А вже у жовтні 2023 року він підписав новий контракт із клаусулою у фантастичний 1 мільярд євро. Так вигідна угода, що оцінювалася в 5 мільйонів, перетворилася для Баварії на нереальну перспективу.

На сьогодні 17-річний нападник провів за Барселону 109 матчів, у яких відзначився 27 голами та 37 асистами. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 200 мільйонів євро.

Агент Жорже Мендеш переконаний, що майбутнє Ямаля можна порівняти з кар’єрою його колишнього клієнта Кріштіану Роналду: "Я не бачу нікого, хто міг би зрівнятися з ним у таланті. Він — номер один!"