Іспанія

Молодому бразильцю складно пробитися до основного складу через конкуренцію та травму.

Бразильський нападник мадридського Реала Ендрік може змінити клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, 19-річному форварду наразі непросто закріпитися в основі. У складі вершкових висока конкуренція, до того ж футболіст відновлюється після пошкодження. Саме тому керівництво клубу готове розглянути варіанти його оренди.

Раніше Ендрік також міг перейти в оренду під час літнього трансферного періоду, але завадили проблеми зі здоров’ям.

Найбільший інтерес до молодого таланту проявляють Валенсія та Сельта.