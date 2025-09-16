Молодому бразильцю складно пробитися до основного складу через конкуренцію та травму.
Ендрік де Соуза, getty images
16 вересня 2025, 08:55
Бразильський нападник мадридського Реала Ендрік може змінити клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, 19-річному форварду наразі непросто закріпитися в основі. У складі вершкових висока конкуренція, до того ж футболіст відновлюється після пошкодження. Саме тому керівництво клубу готове розглянути варіанти його оренди.
Раніше Ендрік також міг перейти в оренду під час літнього трансферного періоду, але завадили проблеми зі здоров’ям.
Найбільший інтерес до молодого таланту проявляють Валенсія та Сельта.