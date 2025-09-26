Німеччина

Форвард Ювентуса може стати наступником Гаррі Кейна.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері нападника Ювентуса та збірної Сербії Душана Влаховича, повідомляє Bild.

У клубі розглядають 25-річного сербського бомбардира як потенційну заміну Гаррі Кейну, а в перспективі — його наступника в атаці.

Чинний контракт Влаховича з Ювентусом завершується влітку 2026 року, і туринці не планують продовжувати угоду. Це відкриває можливість для мюнхенців підписати гравця вже наступного літа.

Наразі вартість трансферу оцінюється у 35 мільйонів євро. У поточному сезоні форвард відзначився чотирма голами та одним асистом у п’яти матчах.