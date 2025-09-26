Італія

Американський фонд викупив клуб за €45 млн та провів кадрові зміни.

Президент Монци Адріано Галліані покинув свій пост після завершення угоди з продажу клубу американському інвестиційному фонду Beckett Layne Ventures.

Нові власники викупили 80% акцій Монци, ще 20% перейдуть у їхнє володіння влітку 2026 року. Загальна вартість угоди склала 45 мільйонів євро. Одним із ключових рішень після зміни керівництва стало прощання з Галліані, який очолив клуб після смерті Сільвіо Берлусконі у червні 2023 року.

Очікується, що 81-річний функціонер повернеться в Мілан у ролі радника. Нагадаємо, у 1986–2017 роках Галліані працював віцепрезидентом Мілана в період, коли власником клубу був Берлусконі.