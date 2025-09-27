Німеччина

Англієць не збирається наразі повертатися в АПЛ.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про можливе повернення в англійську Прем'єр-лігу. Його слова наводить Ransport.

"Чутки про моє повернення в АПЛ? Мене це не дуже хвилює. Коли їхав з Англії, я думав, що, можливо, повернуся, щоб досягти рекорду Ширера (260 голів в чемпіонаті Англії — прим.). Але відколи я тут, мені дуже подобається грати на цьому рівні.

Продовження контракту з Баварією? Це те, що ми можемо обговорити. У мене залишилося майже два роки, тому немає причин для паніки. Думаю, вони задоволені мною, а я задоволений ними", – сказав Кейн.

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію вісім матчів, забив 15 голів та віддав три результативні передачі.