У контракті форварда є пункт про викуп за 65 мільйонів євро.

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн має спеціальний пункт у контракті, який дозволить йому перейти в інший клуб за 65 мільйонів євро влітку 2026 року.

За даними Sport BILD, цей пункт активується в січні 2026 року, якщо Кейн повідомить керівництво про бажання піти до кінця зимового трансферного вікна. Раніше в січні 2025 року діяла подібна опція на 80 мільйонів євро, але вона не була реалізована.

Контракт Кейна з Баварією діє до літа 2027 року, тож 2026 рік стане останнім шансом для клубу отримати за нього кошти.

У нинішньому сезоні 32-річний англійський нападник забив 13 голів і віддав 3 асисти в семи матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче продовжити контракт з Упамекано.