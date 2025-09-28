Німеччина

Результат матчу Бундесліги.

В матчі п'ятого туру Бундесліги Фрайбург приймав Гоффенгайм Европа-Парк Стейдіум.

Команди обмінялись швидкими голами — на точний удар Лукаса Кюблера відповів Фіснік Асллані. Більше голів команди не забивали.

В обох команд по сім очок після п'яти турів. Вони розташувалися в середині турнірної таблиці.

Фрайбург — Гоффенгайм 1:1

Голи: Кюблер, 5 - Асллані, 12

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Трой, 38), Гінтер, Юнг, Макенго — Еггештайн, Остерхаге — Бесте (Розенфельдер, 84), Дінкчі (Гелер, 84), Гріфо (Матанович, 64) — Адаму (Шергант, 64)

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Чавес, Бернардо — Туре, Авдуллаху (Лемперле, 73), Бюргер (Тохумку, 85), Прасс (Дамар, 59) — Асллані (Бебу, 85), Крамарич (Премель, 73)

Попередження: Макенго, Остерхаге — Чавес