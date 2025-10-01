Німеччина

Клуб хоче утримати вінгера новим контрактом.

Вінгера Майкла Олісе пов’язують із грандами Прем’єр-ліги — Ліверпулем і Манчестер Сіті. Француз уже виступав в Англії за Крістал Пелес, але з липня 2024 року захищає кольори Баварії.

У зв’язку з інтересом із Англії мюнхенський клуб вирішив утримати 23-річного гравця, розпочавши роботу над пролонгацією його контракту, повідомляє Bild.

Загалом за Баварію Майкл Олісе провів 64 матчі, забивши 25 голів і віддавши 29 результативних передач.

Варто нагадати, що зовсім недавно Олісе був визнаний найкращим гравцем Баварії за підсумками сезону-2024/25, отримавши майже 45% голосів уболівальників.