Німеччина

Кейн став першим гравцем в історії чемпіонату, який забив 11 голів у перших шести турах.

Баварія впевнено перемогла Айнтрахт у заключному матчі суботи в рамках 6-го туру Бундесліги. Команда Венсана Компані здобула розгромну перемогу 3:0 завдяки дублю Діаса та історичному рекорду Гаррі Кейна.

Уже на першій хвилині мюнхенці повели в рахунку: після прострілу Гнабрі з правого флангу Діас у падінні переправив м’яч у сітку. На 28-й хвилині свою майстерність продемонстрував Гаррі Кейн, точно пробивши з меж штрафного. Цей гол став історичним – англієць став першим футболістом в історії Бундесліги, який забив 11 голів у перших шести турах чемпіонату.

Айнтрахт намагався відповідати: Доан і Баоя мали моменти, проте жодного разу не змогли пробити Мануеля Ноєра. Натомість наприкінці зустрічі Діас оформив дубль, реалізувавши сольний прохід з лівого флангу.

Завдяки перемозі Баварія набрала 18 очок та закріпилася на вершині Бундесліги. Айнтрахт залишився шостим із 9 пунктами.

Айнтрахт Франкфурт — Баварія 0:3

Голи: Діас, 1, 84, Кейн, 28

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Бута, Кох, Теат, Браун — Доан, Ларссон (Шаїбі, 64), Скірі, Узун (Кнауфф, 64), Баоя (Гетце, 78) — Буркардт

Баварія: Ноєр — Бої (Бішоф, 88), Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Горецка (Павлович, 46) — Олісе, Гнабрі (Геррейру, 71), Діас (Карл, 88) — Кейн (Джексон, 85)

Попередження: Буркардт — Горецка, Діас