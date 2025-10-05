Німеччина

Команда Венсана Компані виграла всі десять стартових матчів сезону-2025/26 у всіх турнірах.

Мюнхенська Баварія продовжує демонструвати неймовірну форму на старті нового сезону. У шостому турі Бундесліги команда Венсана Компані впевнено перемогла Айнтрахт із Франкфурта з рахунком 3:0, встановивши абсолютний рекорд серед клубів топ-5 європейських ліг.

Як повідомляє Opta, Баварія виграла всі десять матчів сезону-2025/26 у всіх змаганнях — у чемпіонаті, Кубку Німеччини, Лізі чемпіонів та Суперкубку. Такої переможної серії на старті кампанії не мав жоден клуб в історії не лише Бундесліги, а й усієї європейської еліти.

За цей період мюнхенці забили 38 голів і пропустили лише 8. Команда вже здобула Суперкубок Німеччини, вийшла до 1/16 фіналу національного кубка, лідирує у групі Ліги чемпіонів і впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини.