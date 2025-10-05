Німеччина

"Ротен" демонструють "шалений" рівень на старті сезону.

В рамках шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на виїзді розбила франкфуртський Айнтрахт (3:0).

Ця перемога стала десятою в перших десяти матчах сезону-2025/26. Таким чином, "рекордмайстер" встановили новий клубний рекорд за цим показником з моменту виходу до німецької першості в 1965 році.

Наразі Баварія посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, випереджаючи другу Боруссію Д на чотири пункти.

Раніше повідомлялося, що Мануель Ноєр вийшов на третє місце в рейтингу гравців з найбільшою кількістю перемог в Лізі чемпіонів.