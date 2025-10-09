Німеччина

Переговори з кандидатом уже відбулися — сторони зацікавлені у співпраці.

Боруссія Менхенгладбах розглядає Рувена Шредера з РБ Зальцбург як головного претендента на посаду спортивного директора. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, переговори між сторонами вже відбулися, і Шредер зацікавлений у переході. Він готовий приєднатися до клубу у найкоротші терміни. Водночас Боруссії доведеться заплатити за розірвання контракту фахівця з РБ Зальцбург, який чинний до 2028 року.

Цікаво, що Шредер уже був у списку кандидатів на цю посаду після відходу Макса Еберля у 2022 році, однак тоді угода не відбулася. 49-річний німець має значний досвід роботи в Бундеслізі — він раніше працював спортивним директором у Вердері, Майнці, Шальке та РБ Лейпциг.