Німеччина

Заміну для Сеоане вирішили найближчим часом не шукати.

Менхенгладбахська Боруссія видала провальний старт сезону німецької Бундесліги й за шість турів не спромоглась виграти жодного разу.

Ще посеред вересня "жеребці" вирішили попрощатись із швейцарським головним тренером Херардо Сеоане, на місце якого в якості тимчасово виконуючого обов’язки було призначено польського фахівця німецького походження Ойгена Поланські.

Очікувалось, що клуб робитиме рішучі кроки щодо призначення повноцінного нового тренера вже під час жовтневої міжнародної перерви, але після чергових зборів керівники Боруссії вирішили відкласти це питання ще на місяць.

Таким чином Поланські працюватиме, як мінімум, до листопадових ігор збірних та виводитиме команду на ігри проти Уніона, Баварії, Карлсруе (Кубок Німеччини), Санкт-Паулі та Райнське дербі проти Кельна.