Порада від легендарного німця.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії та Ліверпуля, а нині директор по міжнародним зв'язкам спортивного відділення Ред Булл та член експертної групи при Німецькій футбольній лізі Юрген Клопп висловився про збірну Німеччини. Його слова наводить Kicker.

"Я поважаю Юліана Нагельсманна, він мені дуже подобається. Він чудовий фахівець. Я думаю, у нього відмінна команда, особливо якщо немає травмованих гравців.

Проте, нам слід перестати думати, що якщо ми беремо участь у турнірі, то обов'язково повинні його виграти. Я не знаю і не розумію точних причин, чому це має бути так, і чому ми повинні все змінювати, якщо вилітаємо в півфіналі або чвертьфіналі.

Інші країни, такі як Франція, Іспанія просто занадто сильні. Або Англія, яка могла б виграти титул в останні роки з її складом", – сказав Клопп.

