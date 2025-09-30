Інше

Серед головних кандидатів на посаду головного тренера клубу — Спаллетті, Консейсау та Шмідт.

Відомий німецький фахівець Юрген Клопп не веде переговорів із саудівським клубом Аль-Іттіхадом, попри чутки, які поширювалися у місцевих медіа. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, серед головних претендентів на тренерське крісло саудівського клубу розглядаються Лучано Спаллетті, Сержіу Консейсау та Рогер Шмідт.

Таким чином, повернення культового спеціаліста Клоппа до тренерської роботи, як і очікувалося, наразі чекати не варто.

Після відходу з Ліверпуля у 2024 році Юрген Клопп працює консультантом Red Bull і поки що не висловлював бажання знову очолити футбольний клуб — навіть навпаки.