Англія

Австрійський фахівець уже погодив умови трирічного контракту з клубом АПЛ.

Ноттінгем Форест визначився з новим головним тренером. Команду найближчим часом має очолити австрієць Олівер Гласнер.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 51-річний спеціаліст погодив із клубом усі умови співпраці. Сторони вже досягли повної усної домовленості, а найближчим часом Гласнер підпише контракт, розрахований на три роки.

Очікується, що австрієць змінить на посаді Вітора Перейру. Хоча офіційного повідомлення про звільнення португальського наставника ще не було, клуб уже скористався опцією дострокового розірвання його контракту до завершення червня.

Гласнер став вільним агентом цього літа після завершення роботи в Крістал Пелес. Він очолював лондонський клуб із 2023 року, здобувши 53 перемоги, 34 нічиї та 35 поразок у всіх турнірах. Під його керівництвом команда також виграла Кубок Англії, Суперкубок Англії та Лігу конференцій.