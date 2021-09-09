Италия

В триумфе сборной Италии на чемпионате Европы не только заслуга федерации.

Руководство клубов Серии А уверено, что федерация футбола Италии должна поделиться с ними доходами от Евро-2020 — сообщает Cаlcio e Finanza.

Сейчас президенты клубов высшего итальянского дивизиона дивизиона определяют, какой процент будет справедливым потребовать в свою пользу.

Речь идет о деньгах, полученных от различных спонсоров — сумма составляет около 30 миллионов евро.

Однако, судя по неофициальному высказыванию президента федерации, это еще клубы должны сборной и Роберто Манчини.

По мнению Габриэле Гравины, после победы на чемпионе Европы «сборники», играющие в итальянских клубах, повысили свою рыночную стоимость и, тем самым, улучшили финансовый баланс клубов.