Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Серии А.

Рома в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Интер.

Рома — Интер

Суббота, 4 ноября, 19:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Марко Ди Бьелло.

Рома подходит к поединку на пятой строчке турнирной таблицы, немного отстав от зоны Лиги чемпионов. Римлянам нужно подбираться к первой четверке и набирать очки именно в очных противостояниях с ее представителями. В прошлом туре римляне играли против Болоньи на выезде и потерпели минимальное поражение.

Интер, в свою очередь, долго преследовал Наполи и Милан и наконец-то вплотную приблизился к соперникам. Один удачно сложившийся тур — и действующий чемпион Италии вновь может оказаться на вершине. Тем более, в последних матчах Интер крайне убедителен и набирает очки матч за матчем. В прошлом туре была уверенно обыграна Специя.

Нужно также не забывать, что уже среди следующей недели команду Симоне Индзаги ждет противостояние с Реалом в Лиге чемпионов. Если "нерадзурри" хотят выйти из группы с первой позиции, то им необходимо побеждать.

Рома же, определенно, чувствует на себе давление Фиорентины и Ювентуса, которые отстают от римлян всего лишь на одно очко. И если пятая позиция турнирной таблицы выглядит адекватно, отталкиваясь от возможностей команды, то вот при седьмом-восьмом месте "волки" получат дополнительную порцию критики и давления.

История личных встреч в этой паре намекает на возможный ничейный результат. Именно такой исход был зафиксирован в четырех из последних пяти поединков. К тому же, Рома не может обыграть Интер на своем поле уже четыре матча кряду, а в последних трех играх был зафиксирован счет 2:2.

Ко всему прочему, Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на Абрахама и Карсдорпа, которые выбыли из-за дисквалификации. У Интера также есть кадровые потери, но есть равноценные игроки, чтобы заменить отсутствующих.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Спинаццола, Пеллегрини, Карсдорп, Абрахам, Вильяр, Афена-Гьян — Раноккья, Дармиан, де Врей, Коларов

Интересные факты:

Интер не проиграл в 30 из последних 33 выездных матчей (Серия А).



Рома сыграла вничью последние 3 домашних матча с Интером во всех соревнованиях.



Было забито меньше 2,5 голов в 6 из последних 7 матчей (Серия А) Интера.



Интер забил не менее 2 голов в последних 4 выездных матчах против Ромы во всех турнирах.



Интер не проиграл в последних 8 матчах против Ромы во всех соревнованиях.



В последних 3 играх Ромы (Серия А) было забито меньше 2,5 голов.



Рома не проигрывает в 10 из последних 11 домашних матчей (Серия А).



Рома забила не менее 2 голов в последних 3 домашних матчах с Интером во всех турнирах.