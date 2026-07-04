Італія

Бельгійський нападник провів катастрофічний сезон у Турині, проте досі зберігає високу репутацію в Європі.

Лої Опенда став чи не найбільшим розчаруванням трансферної кампанії Ювентуса у 2025 році. Його безгольова серія триває вже майже 200 днів — востаннє бельгієць відчував радість забитого м'яча ще 20 грудня, коли його точний удар приніс перемогу над Ромою.

Нападник, за якого туринці заплатили Лейпцигу солідні 44 мільйони євро, опустився на самісіньке дно ієрархії Лучано Спаллетті. Вирішення проблеми Опенди стало одним із головних викликів для нового генерального директора Ювентуса Джованні Карневалі цього літа.

До переїзду в Італію послужний список Лої вражав: маючи у своєму активі 107 забитих голів, він входив до шістки найрезультативніших нападників світу, народжених після 2000 року. Однак у Серії А все пішло шкереберть.

Проблеми з адаптацією, особливості характеру та технічна невідповідність стилю гри Лучано Спаллетті (а також Ігора Тудора) призвели до катастрофічних показників у поточному сезоні лише 2 голи у 37 зіграних матчах.

Керівництво Старої синьйори усвідомлює, що повноцінний продаж гравця зараз є майже неможливим завданням. Найвірогіднішим варіантом виходу з ситуації оренду (з правом або зобов'язанням викупу). Попри відвертий провал в Італії, за межами Апеннін бельгієць досі користується значним попитом.

Протягом останніх тижнів до офісу на базі Контінасса звернулися одразу чотири клуби, які готові дати нападнику шанс перезапустити кар'єру:

Ланс: Колишня команда Опенди, де він сяяв у сезоні 2022/23 (21 гол у 42 іграх). Клуб фінішував другим після ПСЖ і гарантував собі участь у Лізі чемпіонів.

Ліон: Команда Паулу Фонсеки, яка гратиме у плейоф Ліги чемпіонів. Тут Лої міг би возз'єднатися зі співвітчизниками Орелем Мангала та Маліком Фофана.

Ренн : Амбітний клуб, що готується до старту в Лізі Європи наступного сезону.

Сам Лоїс Опенда не збирається опускати руки та вже готується до нового виклику. Бельгієць проводить відпустку в португальському Віламорі (регіон Алгарве), де зупинився в Browns Sport Resort. Там нападник щодня тренується за індивідуальною програмою з фахівцями організації Apex Football Performance.

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