Італія

Француз готовий залишити "россонері", а майбутнє хорвата поки що оповите невідомістю.

Опорний півзахисник Юссуф Фофана не входить до планів нового головного тренера Мілана Рубена Аморіма, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що інформацію про 27-річного француза запросили два клуби АПЛ. Гравець готовий попрощатися з "россонері" вже цього літа.

Контракт Фофана з Міланом розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом Transfermarkt опорник оцінюється в 23 млн євро.

У той же час Аморім прагне переконати центрального півзахисника Луку Модрича провести в клубі ще одну кампанію. Раніше повідомлялося, що 40-річний хорват може завершити кар'єру після ЧС-2026 і отримати посаду в Реалі Мадрид.