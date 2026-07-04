Італія

Угода з досвідченим іспанцем розрахована на три роки.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Альфонсо Педрасою.

Угода з 30-річним іспанцем, який приєднався до "орлів" у якості вільного агента, розрахована на три роки.

Раніше була інформація, що футболіст зароблятиме близько двох мільйонів євро за сезон.

До цього Педраса виступав за Вільярреал із 2011 року. Минулого сезону він провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив контракт із захисником Лаціо: Реал заробить на трансфері 50%.