Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют бергамаская Аталанта и туринский Ювентус.

Бергамасская Аталанта и туринский Ювентус в рамках 25-го тура итальянской Серии A сыграют на Атлети Адзурри д’Италия.

Джан Пьеро Гасперини, на фоне поражения в Кубке от Фиорентины (2:3), предпочел увидеть в стартовом составе в воротах Спортьело, в то время как Толой отправился в тройку защитников, а Коопмейнерс сыграет под парой форвардов Бога – Муриэль. Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.

Массимилиано Аллегри, после победы над Сассуоло (2:1), вернул Щесны в ворота, в то время как Данило и Алекс Сандро заняли места по флангам обороны, Локателли и Рабио отправились в центральную линию, а Мората занял место на левом фланге атакующей тройки.

Аталанта: Спортьелло — Толой, Демирал, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста — Копмейнерс — Бога, Муриэль.

Запасные: Росси, Дайкар, Мехле, Пеццелья, Малиновский, Михайла, Пессина, Скальвини, Пашалич.



Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Маккенни, Локателли, Рабио — Дибала, Влахович, Мората.