Італія

До вашої уваги — прев'ю центрального матчу 8-го туру Серії А.

Жозе Моурінью повертається на Джузеппе Меацца! Щоправда, лише на VIP-трибуну, адже за свою неналежну поведінку завжди треба нести покарання. У даному випадку — за надмірні емоції щодо арбітра матчу з Аталантою.

Інтер проти Роми — це завжди вивіска з розряду "топ". Навіть коли одна команда відверто не радує, а друга не виправдовує очікування на 100 відсотків.

А ще зазначимо, що й інший тренер має тут свої амбіції та плани. Сімоне Індзагі у душі досі залишається "лаціале", а значить для нього цей матч носитиме давні нотки принциповості.

ІНТЕР — РОМА

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 19:00. МІЛАН, СТАДІОН САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер нарешті повинен обігрувати суперника, чий клас вищий за боротьбу за зону Ліги Конференцій. Поки "нерадзуррі" абсолютно без шансів поступилися Лаціо, Мілану, Баварії, та й навіть Удінезе. Що там говорити: із цікавеньким Торіно підопічні Сімоне Індзагі здобули результат лише завдяки геніальній грі Хандановича та не менш геніальному пасу Барелли наприкінці зустрічі.

Вболівальники міланського клубу все частіше "відправляють" сеньйора Сімоне у відставку. Мовляв, людина і досі залишилася на рівні Лаціо, перебравшись до клубу рангом вище. І з цим важко посперечатися: Індзагі не може підлаштовуватися під суперників і міняти хід подій по ходу матчу. Його заміни, особливо Ачербі на Де Врея наприкінці матчу з Удінезе — цілковите "рука обличчя". І програний матч із Ромою, попри всю показову довіру керівництва, може стати хоч і не останньою, проте однією з таких крапель.

І зовсім не на руку міланцям відсутність Ромелу Лукаку. За весь попередній дворічний період перебування в Інтері бельгієць пропустив через травми 5 матчів, у той час як зараз не зіграє з цієї причини вшосте поспіль. А проти Барселони, скоріш за все, всьоме. І це при тому, що на тижні з'являлася новина про його відновлення. Обнадійливо, проте не правдиво.

Також не додає радощів Індзагі відсутність Чалханоглу — людини, яка вміє зв'язати гру у центрі поля. Тож Мхітарян з великою вірогідністю вийде проти колишньої команди з перших хвилин. Власне, як і Джеко.

Хороша новина для Роми — відновлення від невеличкого ушкодження Лоренцо Пеллегріні. Пауло Дібала теж приступив до тренувань у загальній групі, проте вельми ймовірно, що вийде у Мілані з лави запасних. До того ж, чомусь не вірить у ризикований хід Моурінью навіть з трьома гравцями в атаці.

Обидві команди, а точніше тренери, не дуже люблять грати першим номером. Чомусь здається, що протягом більшої частини матчу це буде обережне перекатування м'яча на своїй половині поля і намагання спіймати суперника на помилці.

Змінити подібний хід подій може хіба забитий м'яч однією з команд, як це сталося, наприклад, у матчі Роми проти Аталанти. Саме гол бергамасків змусив команду сеу Жозе створити більше моментів, ніж коли-небудь — нехай і безрезультатно. Цього разу цілком може вийти щось подібне, і тому нейтральні вболівальники просто зобов'язані вболівати за якомога швидший гол однієї з команд.

Коротше, наше 1:1 у прогнозах — це ще дуже оптимістично!

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Дзаньоло — Абрагам

Не зіграють: Лукаку, Чалханоглу — Карсдорп, Кумбулла, Вейналдум, Ель-Шаараві (усі — травми)

Під питанням: Дібала

Цікаві факти:

- Востаннє Рома зуміла здолати Інтер 26 лютого 2017 року. Це також сталося на Джузеппе Меацца;

- Останні 3 зустрічі команд у Мілані (в усіх турнірах) неодмінно закінчувалися звитягами "нерадзуррі" з різницею у 2 м'ячі;

- На чолі Інтера Жозе Моурінью здобув 4 перемоги над Ромою (у тому числі одну у серії пенальті), 2 рази зіграв унічию та 1 раз програв.

ПРОГНОЗ 1:1

