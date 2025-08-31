Італія

Щоправда, родинних зв’язків із новим нападником Мілана в цього гравця немає.

Цілком може скластись така ситуація, що в італійській Серії A цього сезон буде одразу два нових футболістів із прізвищем Нкунку.

Оскільки Мілан уже оформив трансфер французького нападника лондонського Челсі Крістофера Нкунку, а Торіно лише наближається до підписання лівого флангового захисника Нільса Нкунку із франкфуртського Айнтрахта.

24-річний виконавець погодився на контракт строком до 2029 року, тоді як наразі клуби ведуть перемовини щодо його оренди з правом викупу.

Ця послуга може обійтись "бикам" у 1,5 млн євро + 6 млн євро.

На рахунку Нільса 23 матчі (946 хвилин) в минулому сезоні.