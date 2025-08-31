Щоправда, родинних зв’язків із новим нападником Мілана в цього гравця немає.
Нільс Нкунку, Getty Images
31 серпня 2025, 12:17
Цілком може скластись така ситуація, що в італійській Серії A цього сезон буде одразу два нових футболістів із прізвищем Нкунку.
Оскільки Мілан уже оформив трансфер французького нападника лондонського Челсі Крістофера Нкунку, а Торіно лише наближається до підписання лівого флангового захисника Нільса Нкунку із франкфуртського Айнтрахта.
24-річний виконавець погодився на контракт строком до 2029 року, тоді як наразі клуби ведуть перемовини щодо його оренди з правом викупу.
Ця послуга може обійтись "бикам" у 1,5 млн євро + 6 млн євро.
На рахунку Нільса 23 матчі (946 хвилин) в минулому сезоні.