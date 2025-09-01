Італієць вже проходить медогляд, а перед цим підпише новий контракт із Галатасараєм.
Ніколо Дзаніоло, Getty Images
01 вересня 2025, 18:29
Атакуючий півзахисник Ніколо Дзаніоло стане гравцем Удінезе. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сьогодні 26-річний італієць проходить медичне обстеження, після чого офіційно приєднається до нового клубу.
Перед переходом травматичний хавбек підпише нову угоду з Галатасараєм, оскільки поточна спливає влітку 2027.
Дзаніоло приєднався до Галатасарая з Роми взимку 2023 року за 15 млн євро та відзначився 5 голами та 2 асистами голами у 16 матчах за турецький клуб. Утім, наступні оренди в Астон Віллі, Аталанті й Фіорентині не були вдалими.