Італія

Італієць вже проходить медогляд, а перед цим підпише новий контракт із Галатасараєм.

Атакуючий півзахисник Ніколо Дзаніоло стане гравцем Удінезе. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні 26-річний італієць проходить медичне обстеження, після чого офіційно приєднається до нового клубу.

Перед переходом травматичний хавбек підпише нову угоду з Галатасараєм, оскільки поточна спливає влітку 2027.

Дзаніоло приєднався до Галатасарая з Роми взимку 2023 року за 15 млн євро та відзначився 5 голами та 2 асистами голами у 16 матчах за турецький клуб. Утім, наступні оренди в Астон Віллі, Аталанті й Фіорентині не були вдалими.