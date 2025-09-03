Італія

Бенджамін Кремаскі змінив Інтер Маямі на Серію А.

Парма офіційно оголосила про підписання молодого центрального півзахисника Інтер Маямі Бенджаміна Кремаcкі.

Перехід 20-річного американця відбувся на правах оренди з опцією викупу. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, право викупу складає 4,5 млн євро.

З 2023 року Кремаскі має на своєму рахунку 107 матчів за Інтер Маямі, в яких він забив 8 голів і віддав 9 результативних передач.

Універсальний хавбек також має міжнародний досвід: виступав за юнацькі збірні США, а 13 вересня 2023 року дебютував у складі національної команди США у матчі проти Оману, а згодом зіграв у матчах проти Венесуели та Коста-Рики. Наразі Кремаcкі є капітаном збірної США U-20.