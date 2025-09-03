Італія

Гравець кілька років провів у системі клубу.

Польський центральний півзахисник Кацпер Урбанські може цілком вважатись продуктом молодіжної системи італійської Болоньї, адже його фінальний етап підготовки до "дорослого" футболу, починаючи від 2021 року, відбувався саме в структурі "россоблу".

Дійсно ключовим при цьому нині вже 20-річний виконавець для клубу так і не став, тому останні пів року для нього відбувались у оренді в Монці.

А вже за підсумками цьогорічної літньої трансферної кампанії Урбанські вирішили продати назад до Польщі, пропозицію щодо чого висунула варшавська Легія.

Угоду було закрито на позначці в 3 млн євро + 30% від наступного продажу футболіста.

Контракт підписано до 2028 року.

Урбанські в минулому сезоні провів 20 матчів та забив один гол.