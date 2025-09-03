Італія

Міланці намагались вихопити гравця під завісу трансферного вікна.

Останні дні літнього трансферного вікна в Англії виявились напрочуд активними й у підсумку Евертон ризикував залишитись без одного з ключових гравців атаки.

По сенегальського нападника "ірисок" Ілімана Ндіає прийшов міланський Інтер та запропонував одразу 47 млн євро за повноцінний трансфер.

Однак далі розмова так і не пішла — клуб із Ліверпуля розумів, що не зможе швидко знайти заміну власному футболісту за надзвичайно короткий термін, тож відхилив пропозицію "змій".

Уже в новому сезоні на рахунку Ндіає два голи в чотирьох матчах.