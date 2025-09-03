Італія

Косовський захисник подовжить контракт із неаполітанцями.

Центральний захисник Наполі Амір Ррахмані близький до підписання нового контракту з клубом до 2029 року, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

31-річний гравець збірної Косова отримає зарплату в 3 мільйони євро за сезон, віддавши перевагу продовженню кар’єри в Неаполі. Цього літа він відхилив два пропозиції від клубів Прем’єр-ліги та солідну фінансову пропозицію з Саудівської Аравії, що підкреслює його відданість команді.

Ррахмані приєднався до Наполі в 2020 році і відіграє важливу роль у захисті.

У поточному сезоні він провів два матчі в чемпіонаті Італії, але ще не відзначився голами чи асистами.

Раніше повідомлялося, що одному з новачків Наполі не знайшлось місця в заявці на Лігу чемпіонів.