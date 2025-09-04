Італія

На гравця розраховують у майбутньому.

Ім’я італійського нападника Джузеппе Амброзіно не є достатньо відомим навіть у колах уболівальників Наполі, вихованцем якого й є цей футболіст.

Так сталось через те, що після свого переходу до "дорослого" футболу нині вже 21-річний виконавець постійно мандрує по орендах та вже встиг пограти за Комо, Чіттаделлу, Катандзаро та Фрозіноне за останні роки.

У складі ж "Партенопеї" на його рахунку всього один дебютний матч у поточному сезоні проти Кальярі (1:0).

Але є один момент, який непокоїть клуб — контракт гравця, який має завершитись разом із поточним сезоном.

Тож зараз Наполі взявся домовлятись щодо продовження угоди.

Ідеться про контракт до 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.