Італія

Мілан отримає за трансфер французького півзахисника 7 мільйонів євро з можливими бонусами.

Французький півзахисник Ясін Адлі незабаром змінить клуб і продовжить кар’єру в саудівській команді Аш-Шабаб.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, трансфер уже узгоджений та підписаний. Мілан отримає за свого гравця 7 мільйонів євро, включно з додатковими бонусами, прописаними в угоді.

Найближчим часом очікується офіційна заява від клубів.

25-річний Адлі приєднався до Мілана у 2021 році, але не зумів закріпитися в основному складі. Перехід до Аш-Шабаб стане нових шляхом у його кар'єрі.