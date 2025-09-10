Мілан отримає за трансфер французького півзахисника 7 мільйонів євро з можливими бонусами.
Ясін Адлі, Getty Images
10 вересня 2025, 20:20
Французький півзахисник Ясін Адлі незабаром змінить клуб і продовжить кар’єру в саудівській команді Аш-Шабаб.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, трансфер уже узгоджений та підписаний. Мілан отримає за свого гравця 7 мільйонів євро, включно з додатковими бонусами, прописаними в угоді.
Найближчим часом очікується офіційна заява від клубів.
25-річний Адлі приєднався до Мілана у 2021 році, але не зумів закріпитися в основному складі. Перехід до Аш-Шабаб стане нових шляхом у його кар'єрі.