Італія

Наставник Роми хоче побачити українця більш зосередженим і динамічним на тренуваннях.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував відсутність Артема Довбика у матчі 3-го туру Серії А проти Торіно, який завершився поразкою римлян з рахунком 0:1.

Слова італійського фахівця наводить видання Forza Roma.

"Довбик? Я не планував випускати його сьогодні, тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосереджений. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім ми його повернемо", – заявив Гасперіні.

Наставник також зазначив, що розглядає можливість використання Довбика в парі з Фергюсоном:

"Він може грати в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Це не ідеальне рішення, але воно може спрацювати".

Нагадаємо, український форвард не вийшов на поле у зустрічі з Торіно й провів увесь матч на лаві запасних.