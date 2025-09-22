Україна

Форвард Епіцентру травмувався під час гри з Кривбасом і залишив поле на ношах.

Форвард Епіцентру Владислав Супряга отримав серйозне ушкодження у матчі шостого туру УПЛ проти Кривбасу (4:5).

— Після забитого дебютного мʼяча нападник отримав ушкодження під час невдалого приземлення. Футболіст був вимушений залишити поле на ношах медичної бригади й був доправлений до медичного закладу. За результатами обстеження у гравця діагностовано вивих лівого ліктьового суглоба. На гравця очікує додаткове медичне обстеження, після чого буде відомо, скільки пропустить Владислав, — повідомив клуб.

Супряга відзначився у грі, забивши гол на 11-й хвилині та зробивши рахунок 2:1 на користь Епіцентру. Цей м’яч став першим для 25-річного українця з вересня 2020 року.

Епіцентр — Кривбас 4:5 Огляд матчу УПЛ