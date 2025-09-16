Іспанія

Севільський клуб цікавився орендою українського форварда під час літнього трансферного вікна.

Реал Бетіс намагався підписати українського нападника Артема Довбика під час останніх годин літнього трансферного ринку, повідомляє GOL digital.

Керівництво клубу на чолі з Ману Фахардо активно шукало підсилення атаки. Одним із пріоритетних варіантів став Довбик, найкращий бомбардир Ла Ліги, який перебував у пошуках нового клубу після того, як Джан П'єро Гасперіні не розраховував на нього в Ромі.

Хоча Бетісу не вдалося оформити оренду, інтерес до українського голеадора зберігається. У клубі впевнені, що перехід форварда суттєво посилив би атакувальний потенціал команди Мануеля Пеллегріні.

Нагадаємо, український форвард не вийшов на поле у зустрічі з Торіно й провів увесь матч на лаві запасних.