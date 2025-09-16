Севільський клуб цікавився орендою українського форварда під час літнього трансферного вікна.
Артем Довбик, Getty Images
16 вересня 2025, 12:08
Реал Бетіс намагався підписати українського нападника Артема Довбика під час останніх годин літнього трансферного ринку, повідомляє GOL digital.
Керівництво клубу на чолі з Ману Фахардо активно шукало підсилення атаки. Одним із пріоритетних варіантів став Довбик, найкращий бомбардир Ла Ліги, який перебував у пошуках нового клубу після того, як Джан П'єро Гасперіні не розраховував на нього в Ромі.
Хоча Бетісу не вдалося оформити оренду, інтерес до українського голеадора зберігається. У клубі впевнені, що перехід форварда суттєво посилив би атакувальний потенціал команди Мануеля Пеллегріні.
Нагадаємо, український форвард не вийшов на поле у зустрічі з Торіно й провів увесь матч на лаві запасних.