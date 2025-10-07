Німеччина

Сербський форвард Ювентуса розглядає мюнхенський варіант.

Сербський нападник Душан Влахович, який зараз виступає за Ювентус, позитивно ставиться до ідеї переходу до Баварії, повідомляє Bild.

За даними джерела, представники мюнхенського клубу вже провели перші переговори щодо можливого трансферу. Чинна угода 25-річного футболіста з "старою синьйорою" спливає найближчим літом.

У поточному сезоні Влахович зіграв 8 матчів у всіх клубних турнірах, забивши 4 голи та віддавши 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що інтерес до гравця, чия ринкова вартість становить 35 мільйонів євро, проявляв також мадридський Атлетіко.